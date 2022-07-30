В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab

Вечерняя Москваиещё 4

Польское государство собирается передать украинской армии восемь самоходных гаубиц Krab. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Польское радио.

Польша передаст Украине восемь САУ Krab
Фото: WikipediaWikipedia

— Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю. Завершаются последние формальности и техника будет доставлена на территорию Украины, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне власти Северной Македонии отправили на Украину танки третьего поколения Т-72, которые должны были утилизировать. Данное решение приведет к дальнейшему расформированию танкового батальона Северной Македонии, поскольку на следующей неделе в порт Салоников прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV американского производства.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, могут ли Украина и Польша стать одной страной. Политолог и общественный деятель Сергей Марков напомнил, что на Украине приняли закон, уравнивающий поляков в правах с украинцами. По его словам, это может стать началом полонизации Украины, в результате которой ее западная часть фактически окажется под контролем Польши.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители