— Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю. Завершаются последние формальности и техника будет доставлена на территорию Украины, — цитирует сообщение РИА Новости .

Накануне власти Северной Македонии отправили на Украину танки третьего поколения Т-72, которые должны были утилизировать. Данное решение приведет к дальнейшему расформированию танкового батальона Северной Македонии, поскольку на следующей неделе в порт Салоников прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV американского производства.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, могут ли Украина и Польша стать одной страной. Политолог и общественный деятель Сергей Марков напомнил, что на Украине приняли закон, уравнивающий поляков в правах с украинцами. По его словам, это может стать началом полонизации Украины, в результате которой ее западная часть фактически окажется под контролем Польши.