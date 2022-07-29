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56 минут назад

Макеты БТР-90 и Т-72 участвуют в учебных боях с нацгвардией в Калифорнии

Российская Газета

В США в ходе подготовки личного состава подразделений Национальной гвардии Калифорнии на базе Камп-Робертс используются надувные макеты российской техники, смонтированные на армейские внедорожники Humvee.

Макеты БТР-90 и Т-72 участвуют в учебных боях с нацгвардией в Калифорнии
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В частности, в учебных боях используются имитации устаревшего основного боевого танка Т-72А и некогда перспективного четырехосного бронетранспортера БТР-90.

Интересно, что "девяностый" так и не стал выпускаться серийно, и в настоящее время его можно увидеть лишь в виде музейных экспонатов. Однако командование нацгвардии штата почему-то пожелало, чтобы в качестве условного противника выступали именно такие макеты.

Изготовители установили на крышах башен пулеметы, чего в реальности никогда не было. Наверное, это сделали для того, чтобы как-то изображать огонь, поскольку имеющаяся "30-мм пушка" не может стрелять. "Боевая техника" после того, как ее основательно погоняли по полигону, выглядит очень жалко.

В армии США также используют выполненные на шасси М113 фальшивые БМП-2 и Т-80. Недавно они прошли модернизацию, в ходе которой получили более совершенное оборудование, применяемое в ходе розыгрышей сражений.

Также сообщалось, что для имитации российских Т-72Б3М и китайских тяжелых БМП VN17 теперь задействуются шасси находившихся на хранении M2A2 Bradley.

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