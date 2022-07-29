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1 час назад

В китайском армии призвали военных готовиться к войне

Елена Прошина

Китайские военачальники призвали своих солдат и офицеров готовиться к боевым действиям. Предупреждение о возможном конфликте появилось на странице 80-й армии НОАК в популярном в стране сервисе микроблогов Weibo, пишет «Комсомольская правда».

В китайском армии призвали военных готовиться к войне
Фото: ReutersReuters

«Готовьтесь к войне», - потребовали руководители группировки сил НОАК.

Напомним, что в последнее время обострилась ситуация вокруг Тайваня. Эскалация связана с визитом на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Безопасность высокой гостьи во время визита обеспечивает специальная группа, в состав которой входят авианесущие корабли.

Ударная группа авианосца "Рональд Рейган" вошла в Южно-Китайское море

Тайваньская политика Вашингтона вызывает резкую критику со стороны Пекина. Власти Китая настаивают, что остров входит в зону их интересов и является частью страны.

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