В китайском армии призвали военных готовиться к войне

Китайские военачальники призвали своих солдат и офицеров готовиться к боевым действиям. Предупреждение о возможном конфликте появилось на странице 80-й армии НОАК в популярном в стране сервисе микроблогов Weibo, пишет «Комсомольская правда».

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«Готовьтесь к войне», - потребовали руководители группировки сил НОАК.

Напомним, что в последнее время обострилась ситуация вокруг Тайваня. Эскалация связана с визитом на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Безопасность высокой гостьи во время визита обеспечивает специальная группа, в состав которой входят авианесущие корабли.