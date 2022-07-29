Армия Китая призвала готовиться к войне

Войсковое соединение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в официальном аккаунте в социальной сети Weibo опубликовало короткое сообщение, в котором призвало готовиться к войне.

Фото: China Daily / Reuters China Daily / Reuters

В официальном аккаунте 80-й армии НОАК, штаб которой расположен в городе Вэйфан, провинция Шаньдун, было опубликовано сообщение «Готовьтесь к войне!» В состав соединения входят три мотострелковые бригады, а также танковая и артиллерийская, и бригада ПВО. К армии приданы 7-й авиаполк ВВС НОАК и бригада сил специальных операций.

Позднее в комментариях к публикации представители 80-й армии уточнили, что сообщение приурочено к 95-й годовщине создания НОАК и добавили, что «подготовка к войне является основной обязанностью китайских военнослужащих».