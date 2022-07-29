Северная Македония передала Украине полученные от России танки

Отмечается, что речь идет о танках «третьего поколения». Свое решение безвозмездно передать их Украине в Минобороны Северной Македонии объяснили планами расформировать батальон, в котором эти машины находились. Кроме того в ведомстве указали, что через несколько лет Т-72 станут неконкурентоспособными и «их заменят на более современные».