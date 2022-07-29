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15 минут назад

Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом

Lenta.ru

В рядах шведских военных не хватает профессиональных офицеров. О том, что Вооруженные силы страны столкнулись с кадровым кризисом, сообщает издание Aftonbladet.

Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выразил глубокую озабоченность нехваткой офицеров в армии. «Проблема стоит остро, и мы относимся к сложившейся ситуации со всей серьезностью», — заявил он.

В то же время половина летчиков-истребителей пригрозили уволиться из-за ухудшения условий труда. Главнокомандующий Военно-воздушными силами (ВВС) страны Карл-Йохан Эдстрем забил тревогу и назвал ситуацию «кризисной». Хультквист также отметил важность того, чтобы в ВВС было достаточно пилотов, способных управлять самолетами, поскольку только так можно поддерживать необходимую боеготовность воинских частей.

По заявлениям Эдстрема, шведские Вооруженные силы, Ассоциация офицеров и организация по интересам военных пилотов ведут переговоры в течение последнего месяца и уже добились определенного прогресса.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США столкнулись с острой нехваткой новобранцев. Обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявил, что американские военные пережили культурную революцию и «опасно сблизились с демократами». В результате сильно уменьшилось число американцев, желающих поступить на службу.

Армия,Петер Хультквист,
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