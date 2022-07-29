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1 час назад

Подлодки ТОФ отработали действия по защите Севморпути

Газета.Ru

Тихоокеанский флот ВМФ России провел учения подлодок по защите Северного морского пути, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России.

Подлодки ТОФ отработали действия по защите Севморпути
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

Отмечается, что военные испытывали возможности атомных подлодок проекта 949А «Антей». Сообщается, что учения проходили весной и в начале лета, аналогичные учения планируется провести с кораблями Северного флота.

Подлодки проекта «Антей» предназначены для борьбы с авианосными ударными соединениями. Эти подлодки несут сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». Модернизированные подлодки проекта 949АМ могут нести ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, подлодки отрабатывали задачи по защите восточного участка Севморпути в северной части Тихого океана. «Задача, скорее всего, была не допустить вход в акваторию флотов недружественных стран» , — сказал он.

Ранее российские атомные подлодки проекта «Ясень» обеспокоили командующих НАТО своей способностью избегать обнаружения и наносить удары по критически важным объектам. До этого сообщалось, что серии атомных подводных лодок классов «Борей/Борей-А» и «Ясень/Ясень-М» могут быть увеличены дополнительно на две подлодки каждая.

Армия,Минобороны России,НАТО,
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