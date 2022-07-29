Подлодки ТОФ отработали действия по защите Севморпути

Тихоокеанский флот ВМФ России провел учения подлодок по защите Северного морского пути, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Отмечается, что военные испытывали возможности атомных подлодок проекта 949А «Антей». Сообщается, что учения проходили весной и в начале лета, аналогичные учения планируется провести с кораблями Северного флота.

Подлодки проекта «Антей» предназначены для борьбы с авианосными ударными соединениями. Эти подлодки несут сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». Модернизированные подлодки проекта 949АМ могут нести ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, подлодки отрабатывали задачи по защите восточного участка Севморпути в северной части Тихого океана. «Задача, скорее всего, была не допустить вход в акваторию флотов недружественных стран» , — сказал он.