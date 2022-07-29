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32 минуты назад

Глава ДНР заявил, что ВСУ намеренно ударили по Еленовке, чтобы уничтожить "азовцев"

ТАССиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, чтобы уничтожить начавших давать показания боевиков формирования "Азов". Об этом заявил в пятницу глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Пушилин объяснил ракетный удар ВСУ по тюрьме с пленными «азовцами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности "Азова", которые начали давать показания", - сказал он.

Содержавшиеся в колонии в Еленовке участники нацбатальона "Азов" давали неудобные для Киева показания.

Иностранных наемников нет среди погибших из-за удара ВСУ по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинские силовики.

Названо число погибших в результате удара ВСУ по тюрьме в Еленовке

Пострадавших среди сотрудников следственного изолятора нет, сообщил Пушилин.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара ВСУ ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.

"Сотрудники исправительной колонии не пострадали", - сказал Пушилин.

Армия,В мире,Денис Пушилин,Игорь Конашенков,Минобороны России,Первый канал,
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