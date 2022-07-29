АК-12 усовершенствовали на основе боевого опыта СВО

С учетом опыта боевого применения в ходе специальной военной операции в конструкцию автомата АК-12 внесен ряд изменений. В результате улучшились ТТХ оружия, в том числе возросла дальность прицельной стрельбы, улучшилась эргономика, снизились массогабаритные характеристики.

Фото: Николай Грищенко/РГ Николай Грищенко/РГ

Как сообщает журнал "Калашников", сотрудничество производителей АК-12 и армейцев позволяет оперативно получать и систематизировать информацию о практической эксплуатации нового автомата.

"ГРАУ провело ряд совещаний по эксплуатации АК-12 в ходе специальной военной операции. Уже есть предложения по дальнейшему совершенствованию этого изделия, где прозвучали предложения исключить режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня, регулируемой щеки приклада", - сообщил изданию генеральный директор ГК "Калашников" Владимир Лепин.

Опытный образец АК-12с изменениями уже показан представителям Минобороны России.

О том, что из себя представляет автомат АК-12 и чем он лучше классического варианта, "РГ" рассказали бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота во время блокады нацистов из полка "Азов" (запрещен в России) на комбинате "Азовсталь".

- Автомат получил цевье с планками Пикатинни, что позволяет использовать любые типы сошек и упоры, ставить дополнительное оборудование. Складной и регулируемый по длине приклад дает возможность подогнать оружие под себя лично. Появилась возможность установки оптических прицелов, тепловизора, а дульный тормоз-компенсатор минимизирует подброс ствола и снижает отдачу, одновременно уменьшая вспышку выстрела, - рассказал военный врач бригады с позывным "Дима".