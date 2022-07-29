В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

АК-12 усовершенствовали на основе боевого опыта спецоперации

Российская Газета

С учетом опыта боевого применения в ходе специальной военной операции в конструкцию автомата АК-12 внесен ряд изменений. В результате улучшились ТТХ оружия, в том числе возросла дальность прицельной стрельбы, улучшилась эргономика, снизились массогабаритные характеристики.

АК-12 усовершенствовали на основе боевого опыта СВО
Фото: Николай Грищенко/РГНиколай Грищенко/РГ

Как сообщает журнал "Калашников", сотрудничество производителей АК-12 и армейцев позволяет оперативно получать и систематизировать информацию о практической эксплуатации нового автомата.

"ГРАУ провело ряд совещаний по эксплуатации АК-12 в ходе специальной военной операции. Уже есть предложения по дальнейшему совершенствованию этого изделия, где прозвучали предложения исключить режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня, регулируемой щеки приклада", - сообщил изданию генеральный директор ГК "Калашников" Владимир Лепин.

Опытный образец АК-12с изменениями уже показан представителям Минобороны России.

О том, что из себя представляет автомат АК-12 и чем он лучше классического варианта, "РГ" рассказали бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота во время блокады нацистов из полка "Азов" (запрещен в России) на комбинате "Азовсталь".

- Автомат получил цевье с планками Пикатинни, что позволяет использовать любые типы сошек и упоры, ставить дополнительное оборудование. Складной и регулируемый по длине приклад дает возможность подогнать оружие под себя лично. Появилась возможность установки оптических прицелов, тепловизора, а дульный тормоз-компенсатор минимизирует подброс ствола и снижает отдачу, одновременно уменьшая вспышку выстрела, - рассказал военный врач бригады с позывным "Дима".

По словам морпеха, новый АК-12 превосходит другие автоматы, в том числе усовершенствованные в Польше и других странах НАТО АК-74.

Армия,Оружие,Владимир Лепин,Минобороны России,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители