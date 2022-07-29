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1 час назад

В США рассказали о загадочной российской ракете на Украине

Lenta.ru

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине используют легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР), известную как «Изделие 305». О загадочном оружии на страницах американского издания The Drive пишет эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский.

В США рассказали о загадочной российской ракете на Украине
Фото: WikipediaWikipedia

Автор обратил внимание на кадры боевого применения ЛМУР, опубликованные российской прессой. Ракета, оснащенная оптико-электронной головкой самонаведения, может применяться с вертолетов Ка-52 и Ми-8. Бутовски уверяет, что у ЛМУР имеются американский блок питания Tesla Electric и немецкие микросхемы Telefilter.

Эксперт также сообщает, что для взаимодействия ракеты с вертолетом используется аппаратура связи с беспилотным летательным аппаратом (АС-БПЛА) разработки Рыбинского конструкторского бюро «Луч». Как отмечается, на Ка-52М блок связи, имеющий необычную каплевидную форму, подвешивается под левым коротким крылом. На Ми-8МНП-2 антенна для радиосвязи расположена в обтекателе носовой части вертолета.

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Автор допускает, что на Украине могли применяться ЛМУР, принадлежащие ФСБ. Также эксперт не исключает, что «Изделие 305» может запускаться с установки, смонтированной на бронетранспортере.

«Очевидно, что вокруг ракеты ЛМУР много неясностей», — заключает специалист.

В апреле военный эксперт Дмитрий Корнев в колонке для «Известий» перечислил новые высокоточные боеприпасы, который Россия использовала в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Среди них была, в частности, ЛМУР.

В ноябре 2021 года агентство ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергея Михайлова сообщило, что экспортные модификации российских боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ получат новую ракету «Изделие 305Э».

Армия,Дмитрий Корнев,Сергей Михайлов,Владимир Путин,НАТО,ФСБ,
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