Экс-полковник СБУ сдался в плен

Экс-полковник СБУ Владимир Дмитриев сдался российским силовикам. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве под его руководством находилась подрывная работа в Донбассе и вербовка.

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По словам задержанного, он начал свою службу в управлении СБУ по Херсонской области, в один момент служил в киевском управлении. Ушел из структур будучи замглавой УСБУ по Полтавской области.

С 2015 по 2019 годы Дмитриев трижды посещал Донбасс под позывным «Стич», где руководил опергруппой в Красноармейске. В их задачи входило привлечение граждан, которые могли переходить границу и у которых имелись родные на Украине. Кроме того, они снабжали диверсантов и вывозили выполнивших задание спецагентов.

Деятельность велась под прикрытием якобы общественной программы «Тебя ждут дома». По официальным заявлениям, она помогала возвращаться на Украину солдатам ДНР и полицейским. В ее рамках поводились беседы с родными ополченцев. Однако успехи оказались невелики — за все время силовикам удалось вывезти лишь троих человек.