Китай начал военные учения в Южно-Китайском море перед визитом Пелоси

Вооруженные силы Китая начали учения в Южно-Китайском море, которые продлятся два дня. Как сообщает РИА Новости, маневры пройдут в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет материк от Тайваня.

Также военные собираются проводить учения в море к юго-востоку от острова Даваньшань. Подробности учений и состав группировки не сообщаются.

Напомним, что сегодня ударная группа американского авианосца «Рональд Рейган» вошла в Южно-Китайское море для прикрытия визита на Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. В 7-ом флоте ВМФ США заявляли, что корабли движутся рамках своего стандартного патрулирования в поддержку свободы и порядка в Индо-Тихоокеанском регионе