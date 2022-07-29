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47 минут назад

Китай начал военные учения в Южно-Китайском море перед визитом Пелоси

Никита Бородкин

Вооруженные силы Китая начали учения в Южно-Китайском море, которые продлятся два дня. Как сообщает РИА Новости, маневры пройдут в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет материк от Тайваня.

Китай начал военные учения в Южно-Китайском море перед визитом Пелоси
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Также военные собираются проводить учения в море к юго-востоку от острова Даваньшань. Подробности учений и состав группировки не сообщаются.

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Напомним, что сегодня ударная группа американского авианосца «Рональд Рейган» вошла в Южно-Китайское море для прикрытия визита на Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. В 7-ом флоте ВМФ США заявляли, что корабли движутся рамках своего стандартного патрулирования в поддержку свободы и порядка в Индо-Тихоокеанском регионе

Отметим, что Пелоси должна прибыть с делегацией на Тайвань в эту пятницу, 29 июля, однако американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что окончательное решение еще не принято.

Армия,В мире,Рональд Рейган,Конгресс США,
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