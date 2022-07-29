Китай начал военные учения в Южно-Китайском море перед визитом Пелоси

Вооруженные силы Китая начали учения в Южно-Китайском море, которые продлятся два дня. Как сообщает РИА Новости, маневры пройдут в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет материк от Тайваня.
Также военные собираются проводить учения в море к юго-востоку от острова Даваньшань. Подробности учений и состав группировки не сообщаются.
Напомним, что сегодня ударная группа американского авианосца «Рональд Рейган» вошла в Южно-Китайское море для прикрытия визита на Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. В 7-ом флоте ВМФ США заявляли, что корабли движутся рамках своего стандартного патрулирования в поддержку свободы и порядка в Индо-Тихоокеанском регионе
Отметим, что Пелоси должна прибыть с делегацией на Тайвань в эту пятницу, 29 июля, однако американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что окончательное решение еще не принято.