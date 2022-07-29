Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев предпримет атаку на Крымский мост, как только у украинской армии будет техническая возможность её осуществить и будет поставлена соответствующая задача.
"В случае необходимости это решение примут военные. Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, всё находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание - все будет сделано, и не только в отношении этого объекта", - приводит его слова «Страна.ua».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове приняты все необходимые меры по защите инфраструктуры от внешних угроз.