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51 минуту назад

В Киеве рассказали, когда ВСУ атакуют Крымский мост

Свободная пресса

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев предпримет атаку на Крымский мост, как только у украинской армии будет техническая возможность её осуществить и будет поставлена соответствующая задача.

"В случае необходимости это решение примут военные. Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, всё находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание - все будет сделано, и не только в отношении этого объекта", - приводит его слова «Страна.ua».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове приняты все необходимые меры по защите инфраструктуры от внешних угроз.

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