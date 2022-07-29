"В случае необходимости это решение примут военные. Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, всё находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание - все будет сделано, и не только в отношении этого объекта", - приводит его слова «Страна.ua».