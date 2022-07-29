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53 минуты назад

Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников

Елена Прошина

Система противовоздушной обороны в украинском Мелитополе отразила атаку беспилотных летательных аппаратов Киева, сообщает РИА Новости, ссылаясь на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

В Мелитополе отразили атаку украинских БПЛА
Фото: ReutersReuters

По его словам, атака была предпринята украинскими боевиками ночью. Ударные беспилотники пытались штурмовать гражданскую инфраструктуру города. По словам Рогова, в это время сработала система противовоздушной обороны, атаку удалось отразить.

Также украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое. По этим населенным пунктам было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и десять мин калибра 120 миллиметров.

Армия,Владимир Рогов,
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