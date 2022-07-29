В Мелитополе отразили атаку украинских БПЛА

По его словам, атака была предпринята украинскими боевиками ночью. Ударные беспилотники пытались штурмовать гражданскую инфраструктуру города. По словам Рогова, в это время сработала система противовоздушной обороны, атаку удалось отразить.

Также украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое. По этим населенным пунктам было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и десять мин калибра 120 миллиметров.