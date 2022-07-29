В Мелитополе отразили атаку украинских БПЛА

Система противовоздушной обороны в украинском Мелитополе отразила атаку беспилотных летательных аппаратов Киева, сообщает РИА Новости, ссылаясь на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
По его словам, атака была предпринята украинскими боевиками ночью. Ударные беспилотники пытались штурмовать гражданскую инфраструктуру города. По словам Рогова, в это время сработала система противовоздушной обороны, атаку удалось отразить.
Также украинские войска обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Лозовое. По этим населенным пунктам было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и десять мин калибра 120 миллиметров.