В Германии назвали аморальными поставки оружия Украине

Бывший канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил, что поставки оружия на Украину нельзя назвать правильным решением с точки зрения морали. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Политик подчеркнул, что считает военную поддержку Украины важным решением, но добавил, что «нельзя знать или сказать, хорошее ли оно в моральном смысле. Гордиться этим никто не должен». Во время выступления Роберта Хабека были слышны выкрики и свист протестующих, собравшихся на митинг неподалеку. На плакатах митингующих были видны надписи «Разжигатель войны».