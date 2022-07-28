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41 минуту назад

В Германии назвали аморальными поставки оружия Украине

Елена Прошина

Бывший канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил, что поставки оружия на Украину нельзя назвать правильным решением с точки зрения морали. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

В Германии назвали аморальными поставки оружия Украине
Фото: ТАССТАСС

Политик подчеркнул, что считает военную поддержку Украины важным решением, но добавил, что «нельзя знать или сказать, хорошее ли оно в моральном смысле. Гордиться этим никто не должен». Во время выступления Роберта Хабека были слышны выкрики и свист протестующих, собравшихся на митинг неподалеку. На плакатах митингующих были видны надписи «Разжигатель войны».

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Напомним, что ранее власти Литвы заявили о том, что собираются передать Украине бронетранспортеры М-113 и М-577. Кроме того, будут организованы курсы обучения для украинских военных.

Армия,Роберт Хабек,
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