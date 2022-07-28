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23 минуты назад

В США предупредили, что у ВСУ могут скоро закончиться ракеты к HIMARS

Илья Родин

Военный эксперт Марк Канчиан предупредил о последствиях поставок украинским военным дополнительных РСЗО HIMARS. Он пояснил, что боеприпасы к ним могут закончиться через несколько месяцев. Об этом пишет издание The Drive.

В США предупредили, что у ВСУ могут скоро закончиться ракеты к HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в настоящее время на территории Украины находятся 12 установок HIMARS. В ближайшее время ожидаются поставки еще 8 комплексов, в то время как Киев просит у США увеличить количество направляемых РСЗО до 100 единиц.

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Марк Канчиан подчеркнул, что при количестве установок в пределах 12-20 штук у ВСУ не возникнет проблем с боеприпасами к ним. Тех ракет, что уже доставлены, будет достаточно. Но если их станет больше, то запасы будут исчерпаны через 3-4 месяца.

Напомним, что военные аналитики стран Запада в июле существенно изменили риторику своих публикаций. От предсказаний непременной победы Украины в военном конфликте они перешли к более осторожным и даже негативным прогнозам.

Армия,В мире,Росгвардия,
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