В США предупредили, что у ВСУ могут скоро закончиться ракеты к HIMARS

Военный эксперт Марк Канчиан предупредил о последствиях поставок украинским военным дополнительных РСЗО HIMARS. Он пояснил, что боеприпасы к ним могут закончиться через несколько месяцев. Об этом пишет издание The Drive.

Отмечается, что в настоящее время на территории Украины находятся 12 установок HIMARS. В ближайшее время ожидаются поставки еще 8 комплексов, в то время как Киев просит у США увеличить количество направляемых РСЗО до 100 единиц.

Марк Канчиан подчеркнул, что при количестве установок в пределах 12-20 штук у ВСУ не возникнет проблем с боеприпасами к ним. Тех ракет, что уже доставлены, будет достаточно. Но если их станет больше, то запасы будут исчерпаны через 3-4 месяца.