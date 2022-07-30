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1 час назад

Герой России рассказал о планах наступления Киева

Lenta.ruиещё 1

На протяжении нескольких недель активно обсуждается тема контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге, однако эксперты не могут сойтись во мнении относительно конкретных направлений. Подробнее о планах Киева по наступлению рассказал MK.RU экс-помощник начальника разведки 131-й отдельной мотострелковой бригады Северо-Кавказского военного округа, бывший командир роты Майкопской бригады, Герой России Рустем Клупов.

Герой России рассказал о планах наступления Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что украинские власти часто говорят о наступлении на Херсон. Помимо прочего, из офиса президента Украины Владимира Зеленского якобы произошла утечка информации о том, что планируется снятие с восточного направления частей артиллерии, которые должны перебросить в Николаевскую и Днепропетровскую и области для поддержки контрнаступления.

«Говорить в Киеве могут, что угодно, но реальных подтверждений, что на этом направлении сосредотачивают войска и артиллерию пока нет. Есть только одно косвенное свидетельство: там находится большая часть американских реактивных систем HIMARS», — пояснил Клупов. Он уточнил, что часть РСЗО находится под Изюмом, а большая часть сосредоточена на Херсонском направлении.

Герой России отметил, что теоретически у ВСУ может быть достаточно личного состава, чтобы дойти до Херсона, однако сперва нужно завоевать господство в воздухе, чего они сделать не в состоянии. Вместе с тем, Клупов допустил, что ВСУ могут завоевать превосходство в воздухе на короткое время, но лишь с помощью самолетов НАТО.

Российские войска уничтожили украинский элитный батальон

Герой России, ссылаясь на данные российской разведки, указал, что силы ВСУ сосредоточены на Брянском, Харьковском, Донецком направлениях и на направлении Николаев — Херсон.

Ранее член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков назвал психологической атакой анонс Киевом контрнаступления. По мнению сенатора, заявления Киева приведут к никчемному результату, а сама психологическая атака является неумелой.

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