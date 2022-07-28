Власти Канады захотели выкупить у населения винтовки AR-15

Правительство Канады собирается выкупить винтовки AR-15 у владельцев по цене 1 337 канадских долларов ($1 042) за один экземпляр в рамках программы по обязательному разоружению населения. Об этом в четверг сообщило агентство The Canadian Press.

Фото: Reuters Reuters

Министерство общественной безопасности Канады предложило прейскурант, включающий цены за выкуп разных типов вооружения, запрещенных с мая 2020 года. До 28 августа физические и юридические лица, имеющие в собственности соответствующее оружие, смогут внести комментарии и предложить корректировки цен, чтобы организовать справедливое возмещение тем, кто купил оружие до мая 2020 года.

"Предложенный сегодня прайс-лист - еще один шаг на пути к тому, чтобы убрать опасное огнестрельное оружие из канадских сообществ, обеспечив при этом справедливую компенсацию нынешним владельцам", - заявил министр общественной безопасности Марко Мендичино.

В мае 2020 года правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо уже запретило использование, продажу, покупку, импорт и перевозку штурмовых винтовок и аналогичного им оружия. Всего под запрет тогда подпали 1,5 тыс. разновидностей штурмового оружия, в том числе популярные американские штурмовые винтовки AR-15 и M-16. Тогда поводом для рестрикций послужили действия 51-летнего Гэбриеля Уортмана, который 19 апреля 2020 года открыл стрельбу по людям в нескольких городах провинции Новая Шотландия, убив 22 человека.

31 мая 2021 года Трюдо объявил, что его партия выносит на рассмотрение парламента страны законопроект, который призван законодательно запретить в стране короткоствольное оружие, такое, как пистолеты и револьверы.