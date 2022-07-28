Парад ВМФ в Петербурге 2022: программа празднования

Уже в это воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет одно из самых зрелищных событий лета – парад Военно-морского флота. Кто примет участие в параде 2022 года и как его можно посмотреть, разбирался «Рамблер».

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Участниками парада на День ВМФ станут корабли и самолеты

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В этом году парад ВМФ пройдет 31 июля, к масштабному мероприятию активно готовятся как военнослужащие, так и власти Санкт-Петербурга. Ожидается, что участие в празднике примут более 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок.

Главный военно-морской парад «состоится в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта», пояснили в Минобороны России.

В мероприятии будут задействованы: патрульный катер «Евгений Колесников» с женским экипажем, фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Меркурий», большой десантный корабль «Иван Грен». Также по Неве пройдут малый ракетный корабль «Зеленый Дол», тральщик «Павел Хенов», катер «Марлин-900», подводные лодки.

Участие в параде примет и боевая авиация - Миг-31, Су-24М, Су-25, МиГ-29К, Су-27, вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-29, Ка-31, а также транспортные самолеты. Всего будет задействовано 3500 военнослужащих, пишет «Комсомольская правда».

А музыкальное сопровождение судов обеспечит оркестровый батальон, сформированный из ведущих оркестров флота.

Власти Санкт-Петербурга изменили схему движения транспорта

В Санкт-Петербурге в преддверии Дня ВМФ будет изменено движение на ряде улиц, в том числе на Адмиралтейской набережной, Дворцовом проезде, Английской и Университетской набережных.

«Кроме того, с 00.00 20 июля и до 06.00 5 августа введен запрет остановки транспортных средств по Адмиралтейской наб. от Адмиралтейского проезда к Сенатской пл., нечетной стороне Дворцовой наб. от Эрмитажного моста до д. 38, четной стороне Университетской наб. вдоль д. 5 и Таможенному пер.», - говорится в сообщении на сайте Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Репетиции парада в День ВМФ

Репетиции парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге начались за две недели до 31 июля. При этом участники смотра уже выстроились на Неве. Среди них фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» и новейший корвет «Меркурий», подводная лодка «Санкт-Петербург», которые привлекают повышенное внимание как горожан, так и гостей Санкт-Петербурга, пишет «Первый канал».

Генеральная репетиция парада прошла 28 июля.

«Среди ее участников были представлены корабли и суда всех флотов и Каспийской флотилии, а также катера других силовых ведомств – погранслужбы ФСБ и МЧС России (…) Отличительными особенностями генеральной репетиции традиционно стали высокая процентная составляющая кораблей и подводных лодок нового поколения, а также участие (…) копии парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава» и других парусных судов», - подчеркнули в Минобороны России.

Расписание и кульминация праздника в День ВМФ

Главный парад военных кораблей и авиации начнется в 10.50 31 июля в Санкт-Петербурге.

А вечером участников праздника в Санкт-Петербурге ждет на Дворцовой площади рок-опера «Юнона и Авось». Главные роли в постановке, начало которой запланировано на 21.00 исполнят артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова и популярные музыканты, пишут «Невские новости».