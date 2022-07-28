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1 час назад

Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ

Lenta.ru

Военные подразделения Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России начали штурм авдеевского укрепрайона. Об этом в четверг, 28 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на своего военного корреспондента Семена Еремина.

Как стало известно журналисту, в штурме задействованы пехотные подразделения и артиллерия, которая ведет плотный огонь по располагающимся в укрепрайоне бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что именно с этих позиций украинские военные регулярно обстреливают Донецк, Ясиноватую и Макеевку, а также их окрестности.

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При этом в наступлении принимает участие и российская авиация. В частности, на кадрах, снятых военкором на месте событий, можно увидеть несколько штурмовиков, предположительно, Су-25.

27 июля командир подразделения 11-го полка ДНР с позывным Малой рассказал, что силы ДНР возобновили наступление на Авдеевку. До этого сообщалось, что донецкие военные подавили две огневые точки ВСУ — в Авдеевке и Курдюмовке.

Армия,Видео,Семен Еремин,
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