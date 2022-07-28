В Польше рассказали об охоте российских дронов за украинскими HIMARS

Российские военные используют барражирующие боеприпасы в ходе СВО на Украине, они позволяют оперативно поражать РСЗО HIMARS, пишет Defence24.

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Отмечается, что уничтожение HIMARS затрудняется сменой их позиций после стрельбы. Однако, российские беспилотники могут своевременно обнаружить и поразить РСЗО сразу после выстрела.

«В отличие от снаряда, барражирующие боеприпасы могут летать до часа в поисках целей и не должны заранее знать их местоположение», — пишет издание.

Сообщается, что сейчас российские подразделения применяют беспилотники «Куб-БЛА», ожидается, что будут использоваться и барражирующие боеприпасы ZALA «Ланцет». Этот беспилотник оснащен системой автоматического поиска целей.

Ранее в США предсказали дефицит снарядов в ВСУ для HIMARS.