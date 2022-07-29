Украинский комплекс "Точка-У" уничтожен в ДНР

В Министерстве обороны России заявили, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные поразили установку тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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Кроме того, был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка и живая сила и военная техника противника в 275 районах, рассказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, за минувшие сутки также были уничтожены украинская пусковая установка ЗРК «Тор-М1» в районе Дергачей Харьковской области и украинская самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» под Раздоловкой. Российские военные также поразили 30-ю механизированную бригаду ВСУ на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области, критические потери понесла и 57-я мотопехотная бригада ВСУ, расположенная на полигоне Гончаровское в Черниговской области.