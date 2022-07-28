ВС РФ поразили две батареи РСЗО "Ураган" и батарею РСЗО "Град" ВСУ

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы поразили две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" в районе населенного пункта Красный Октябрь и РСЗО "Град" в районе Северска. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б" в районе Северска", - сказал он.

По данным генерал-лейтенанта, за сутки также подавлены: пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Опытное, Андреевка, Северное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Водяное, Георгиевка и Крестище Донецкой Народной Республики, Кульбакино, Прибужье и Доброе Николаевской области, а также Светличное и Старая Гнилица в Харьковской области.