"Калашников" усовершенствовал автомат АК-12

"Опыт эксплуатации АК-12 в условиях реальных боевых действий - это отдельный вопрос. В марте 2022 года ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ - прим. ТАСС) провело ряд совещаний по эксплуатации АК-12 в ходе специальной военной операции. Уже есть предложения по дальнейшему совершенствованию этого изделия, <...> прозвучали предложения исключить режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня, регулируемой щеки приклада", - сказал он