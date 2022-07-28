В Сеуле оценили стоимость 48 южнокорейских истребителей для Польши

Стоимость поставки 48 истребителей FA-50 южнокорейского производства в Польшу может составить $3 млрд. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию Korea Aerospace Industries.

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По словам представителей компании, именно такая сумма указана в предварительных "рамочных соглашениях". В среду польское правительство объявило о намерении приобрести у южнокорейских компаний 48 истребителей FA-50, 980 танков К-2 и 648 самоходных артиллерийских установок (САУ) К-9. Как пишет Yonhap, планируется, что первая партия из 12 истребителей прибудет в Польшу в середине следующего года.

На церемонии подписания "рамочного соглашения" генеральный директор Korea Aerospace Industries Ан Хён Хо заявил, что эта сделка является началом сотрудничества с Польшей и продвижения продукции его компании на мировом рынке. По его словам, эта поставка может привлечь внимание потенциальных покупателей к другому истребителю южнокорейской разработки - KF-21.

В компании Hyundai Rotem ранее рассказали, что ее представители ведут переговоры с польским правительством об окончательных условиях сделки, включая место производства танков и время поставок.