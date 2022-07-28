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1 час назад

Yonhap: поставка 48 южнокорейских истребителей в Польшу оценена в $3 млрд

ТАСС

Стоимость поставки 48 истребителей FA-50 южнокорейского производства в Польшу может составить $3 млрд. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию Korea Aerospace Industries.

В Сеуле оценили стоимость 48 южнокорейских истребителей для Польши
Фото: WikipediaWikipedia

По словам представителей компании, именно такая сумма указана в предварительных "рамочных соглашениях". В среду польское правительство объявило о намерении приобрести у южнокорейских компаний 48 истребителей FA-50, 980 танков К-2 и 648 самоходных артиллерийских установок (САУ) К-9. Как пишет Yonhap, планируется, что первая партия из 12 истребителей прибудет в Польшу в середине следующего года.

На церемонии подписания "рамочного соглашения" генеральный директор Korea Aerospace Industries Ан Хён Хо заявил, что эта сделка является началом сотрудничества с Польшей и продвижения продукции его компании на мировом рынке. По его словам, эта поставка может привлечь внимание потенциальных покупателей к другому истребителю южнокорейской разработки - KF-21.

В компании Hyundai Rotem ранее рассказали, что ее представители ведут переговоры с польским правительством об окончательных условиях сделки, включая место производства танков и время поставок.

Как сообщали южнокорейские СМИ со ссылкой на представителей отрасли, сумма сделки по продаже всей военной техники может превысить 20 трлн вон (около $15,3 млрд). По информации газеты "Тона ильбо", в Управлении программ оборонных закупок Республики Корея (DAPA) заняли осторожную позицию и указали, что контракты пока не утверждены окончательно.

Армия,Hyundai,
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