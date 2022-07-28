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11 минут назад

США решили направить Польше истребители F-22 для сдерживания России

Lenta.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США решили направить в Польшу истребители пятого поколения Boeing F-22 Raptor («Раптор») для поддержки миссии НАТО и сдерживания России. Об этом сообщает ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на представителей ВВС в Европе.

Шесть «Рапторов» из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, уже прибыли во вторник вечером, 26 июля, на авиабазу Лейкенхит в Англии. «Согласно служебному заявлению, они продолжат полет на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, Польша, и дополнят миссию по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса», — сказано в публикации.

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Ранее Польша решила купить у США 116 списанных танков Abrams взамен отданных Украине российских Т-72. Первые поставки подержанных Abrams должны состояться в начале следующего года. В рамках поставок вооружений на Украину отправлено более 240 модифицированных машин.

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