Секретарь СНБО пригрозил ударами по России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, заявил о том, что у Киева хватит решимости нанести удары по российской территории и уничтожить объекты, угрожающие национальной безопасности. Об этом пишут «Известия».

По словам Данилова, «ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно», чтобы был нанесен удар на уничтожение по создающим угрозу объектам.

«Более того, заявление нашего президента [Владимира Зеленского], что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение», - заметил он.

Ранее Вашингтон передал Украине системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. В Пентагоне заметили, что официальный Киев дал гарантии того, что американские РСЗО не будут использоваться для ударов по целям на территории России. Однако украинский парламентарий Егор Чернев заметил, что Украина берет на себя определенные обязательства, «но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать».