В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
26 минут назад

Секретарь СНБО пригрозил ударами по России

Алиса Селезнёва

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, заявил о том, что у Киева хватит решимости нанести удары по российской территории и уничтожить объекты, угрожающие национальной безопасности. Об этом пишут «Известия».

Секретарь СНБО пригрозил ударами по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Данилова, «ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно», чтобы был нанесен удар на уничтожение по создающим угрозу объектам.

«Более того, заявление нашего президента [Владимира Зеленского], что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение», - заметил он.

Ранее Вашингтон передал Украине системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. В Пентагоне заметили, что официальный Киев дал гарантии того, что американские РСЗО не будут использоваться для ударов по целям на территории России. Однако украинский парламентарий Егор Чернев заметил, что Украина берет на себя определенные обязательства, «но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать».

Арестович о Крымском мосту: если бы могли, давно бы уничтожили

Накануне помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев отметил, что на территорию Украины могли быть завезены ракеты дальностью 300 километров. При этом, по его словам, эти боеприпасы пока не использовались. Киселев предположил, что в Киеве ждут какого-то сигнала или команды из США.

Армия,В мире,Егор Чернев,Виталий Киселев,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Пентагон,
55
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители