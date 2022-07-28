Раскрыты украинские агенты, которые наводили удары по Херсону

Российские военнослужащие раскрыли украинских агентов, занимавшихся корректировкой ракетно-артиллерийского огня по войскам РФ в Херсоне и Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного сотрудника одной из силовых структур России.

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Как говорится в сообщении, личность одного агента была раскрыта, когда он попытался снять военный объект РФ на видео. Российские военные задержали 32-летнего жителя Украины Тикунова Андрея Валерьевича, работающего на консервном заводе. В ходе расследования обнаружилось, что он помогал корректировать ракетно-артиллерийские удары ВСУ по российским армейским корпусам в Херсоне и Херсонской области.

Собеседник агентства рассказал, что Тикунов с начала военного конфликта России и Украины подписался на Telegram-канал, в котором публиковались предложения о размещении сведений касательно передвижений российской армии в Херсонской области. Тикунов признался, что в начале апреля 2022 года приехал в Херсон и снял на видео процесс раздачи гуманитарной помощи мирному населению со стороны российских военных.

Он также сообщил, что вскоре с ним связалась некая женщина и попросила в дальнейшем отправлять все подобные видео ей. Тикунов согласился и отправил ей несколько видеозаписей с российскими блокпостами. По его словам, он также снимал повседневную жизнь Херсона.