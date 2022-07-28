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59 минут назад

Раскрыты украинские агенты, которые наводили удары по Херсону

Елена Прошина

Российские военнослужащие раскрыли украинских агентов, занимавшихся корректировкой ракетно-артиллерийского огня по войскам РФ в Херсоне и Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного сотрудника одной из силовых структур России.

Раскрыты украинские агенты, которые наводили удары по Херсону
Фото: 

Как говорится в сообщении, личность одного агента была раскрыта, когда он попытался снять военный объект РФ на видео. Российские военные задержали 32-летнего жителя Украины Тикунова Андрея Валерьевича, работающего на консервном заводе. В ходе расследования обнаружилось, что он помогал корректировать ракетно-артиллерийские удары ВСУ по российским армейским корпусам в Херсоне и Херсонской области.

Собеседник агентства рассказал, что Тикунов с начала военного конфликта России и Украины подписался на Telegram-канал, в котором публиковались предложения о размещении сведений касательно передвижений российской армии в Херсонской области. Тикунов признался, что в начале апреля 2022 года приехал в Херсон и снял на видео процесс раздачи гуманитарной помощи мирному населению со стороны российских военных.

Он также сообщил, что вскоре с ним связалась некая женщина и попросила в дальнейшем отправлять все подобные видео ей. Тикунов согласился и отправил ей несколько видеозаписей с российскими блокпостами. По его словам, он также снимал повседневную жизнь Херсона.

Сотрудник российских силовых структур рассказал агентству, что личность загадочной женщины, которая предложила Тикунову роль корректировщика, уже установлена. Ей оказалась Маслова Валерия Андреевна, ранее служившая в 11-ой бригаде армейской авиации «Херсон». Затем она была назначена оператором Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ.

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