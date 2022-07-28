Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие

Военные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Они также нанесли удар по Яковлевке, использовав еще четыре снаряда того же калибра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в сообщении, обстрел начался примерно в 00.50 ночи. Ракеты были выпущены из населенного пункта Авдеевка. Украинские войска для обстрела Киевского района Донецка использовали четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, по населенному пункту Яковлевка ударили четыре снаряда того же калибра.

Уточняется, что артиллерия калибром 155 миллиметров — стандарт НАТО.