США списали десантный корабль Whidbey Island

ВМС США списали десантный корабль-док Whidbey Island, который был введен в состав флота в феврале 1985 года и положил начало целому классу аналогичных кораблей. Об этом сообщает Navy Times.

Фото: Christopher L. Clark/Wikipedia Christopher L. Clark/Wikipedia

Корабли класса Whidbey Island имеют на борту десантные катера на воздушной подушке, плавающие десантные гусеничные машины, могут принимать вертолеты и конвертопланы. В июле 2016 года Whidbey Island пересек пролив Босфор после неудавшейся попытки госпереворота в Турции. Корабль этого же класса - USS Gunston - входил в число группировки ВМС США, прибывшей в конце мая 2022 в Финляндию в рамках поддержки решения этой страны вступить в НАТО.