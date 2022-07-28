США списали десантный корабль Whidbey Island

ВМС США списали десантный корабль-док Whidbey Island, который был введен в состав флота в феврале 1985 года и положил начало целому классу аналогичных кораблей. Об этом сообщает Navy Times.
Корабли класса Whidbey Island имеют на борту десантные катера на воздушной подушке, плавающие десантные гусеничные машины, могут принимать вертолеты и конвертопланы. В июле 2016 года Whidbey Island пересек пролив Босфор после неудавшейся попытки госпереворота в Турции. Корабль этого же класса - USS Gunston - входил в число группировки ВМС США, прибывшей в конце мая 2022 в Финляндию в рамках поддержки решения этой страны вступить в НАТО.
Ранее сообщалось, что ВМС США обнародовали список из 24 военных кораблей, которые планируется снять с боевого дежурства и вывести из эксплуатации в 2023 году. Среди них две возрастные ударные подлодки "Лос-Анджелес", четыре крейсера класса Ticonderoga, а также девять довольно новых кораблей проекта Freedom, признанные дорогими и неэффективными. Кроме того, из состава ВМС выведут крейсер Vicksburg, модернизация которого оказалась неэффективной, четыре десантных корабля класса Whidbey Island, два экспедиционных дока Montford Point и два танкера класса Kaiser.