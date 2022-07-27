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1 час назад

В США призвали готовиться к отражению ядерных ударов

Елена Прошина

Аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер заявила, что США следует модернизировать свою стратегию сдерживания. Страна должна быть готова к отражению ядерных ударов не только со стороны России, но и Китая. Об этом пишет РИА «Новости».

В США призвали готовиться к отражению ядерных ударов
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард рассказал о мнимом «ядерном принуждении» со стороны РФ.

Эксперт пояснила, что следует тщательно обдумать национальную стратегию в контексте международной повестки.

Недостаточно иметь возможность «обменяться» ядерными ударами с Москвой, подчеркнула Геллер. США потребуется отразить атаку России, отправить ракеты в ответ, и при этом «сохранить возможности для сдерживания Китая».

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Аналитик процитировала высказывания Чарльза Ричардса и предупредила, что в настоящее время Штаты «не могут позволить себе роскошь сдерживания лишь одного ядерного соперника».

Геллер предупредила, что Вашингтону следует принять решительные меры, чтобы не допустить нарушения международной стабильности в системе ядерного сдерживания.

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