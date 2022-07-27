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9 минут назад

Боец ЧВК "Вагнера" рассказал о взятии Углегорской ТЭС

Елена Прошина

Боец частной военной компании «Группы Вагнера» рассказал журналистам о ходе освобождение теплоэлектростанции в Донбассе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Боец ЧВК "Вагнера" рассказал о взятии Углегорской ТЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одна из крупнейших в Европе, Углегорская ТЭС была взята под контроль ЛНР 26 июля. Вот как о ходе штурма рассказал боец ЧВК «Вагнера»:

«Сразу наваливали и из минометов, и из реактивной артиллерии. Приходилось сначала забирать у них все высоты, выдавливать из посадок, в ночное время ползти со всех направлений в буквальном смысле».

Боец также отметил, что «эшелонированная оборона была выстроена грамотно».

Напомним, что Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль российской частной военной компании «Группы Вагнера» утром 26 июля.

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