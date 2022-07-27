Боец ЧВК "Вагнера" рассказал о взятии Углегорской ТЭС

Боец частной военной компании «Группы Вагнера» рассказал журналистам о ходе освобождение теплоэлектростанции в Донбассе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Одна из крупнейших в Европе, Углегорская ТЭС была взята под контроль ЛНР 26 июля. Вот как о ходе штурма рассказал боец ЧВК «Вагнера»:
«Сразу наваливали и из минометов, и из реактивной артиллерии. Приходилось сначала забирать у них все высоты, выдавливать из посадок, в ночное время ползти со всех направлений в буквальном смысле».
Боец также отметил, что «эшелонированная оборона была выстроена грамотно».
Напомним, что Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске перешла под контроль российской частной военной компании «Группы Вагнера» утром 26 июля.