На авиабазе в США грузовик протаранил истребитель

Грузовик протаранил носовую часть истребителя Mirage F1 — одного из французских самолетов, которые ВВС США выкупили для использования в качестве мишеней для тренировки американских летчиков. Об этом сообщает Task and Purpose.

Фото: taskandpurpose.com taskandpurpose.com

Инцидент произошел на авиабазе Холломан в Нью-Мексико. Грузовик принадлежит 49-му полку сил безопасности. По данным представителя авиабазы, жертв и пострадавших нет, однако ВВС начали расследование.

Mirage F1 участвуют в имитационных боях с самолетами ВВС США и Корпуса морской пехоты.

Ранее сообщалось, что самолет-штурмовик Военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в штате Сулия. Пилоты, находившиеся на борту самолета, смогли выжить.