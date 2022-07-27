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33 минуты назад

На авиабазе в США грузовик протаранил истребитель

Газета.Ru

Грузовик протаранил носовую часть истребителя Mirage F1 — одного из французских самолетов, которые ВВС США выкупили для использования в качестве мишеней для тренировки американских летчиков. Об этом сообщает Task and Purpose.

На авиабазе в США грузовик протаранил истребитель
Фото: taskandpurpose.comtaskandpurpose.com

Инцидент произошел на авиабазе Холломан в Нью-Мексико. Грузовик принадлежит 49-му полку сил безопасности. По данным представителя авиабазы, жертв и пострадавших нет, однако ВВС начали расследование.

Mirage F1 участвуют в имитационных боях с самолетами ВВС США и Корпуса морской пехоты.

Ранее сообщалось, что самолет-штурмовик Военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в штате Сулия. Пилоты, находившиеся на борту самолета, смогли выжить.

Обломки фюзеляжа, найденные на месте крушения, свидетельствуют, что разбившийся борт был легким штурмовиком K-8W Karakorum.

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