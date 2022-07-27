Минобороны России: боевики «Кракена» заняли больницу в Харькове

Боевики украинского нацбатальона «Кракен» выгнали пациентов городской больницы в Харькове и заняли медучреждение. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На территории городской клинической больницы № 7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона “Кракен”», - сказал он.

Мизинцев обратил внимание на то, что всех пациентов, которые в момент прихода украинских националистов находились в больнице на лечении, боевики выгнали, несмотря на их состояние здоровья.