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1 час назад

МО РФ: боевики «Кракена» выгнали пациентов и заняли больницу в Харькове

ТК «Звезда»

Боевики украинского нацбатальона «Кракен» выгнали пациентов городской больницы в Харькове и заняли медучреждение. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны России: боевики «Кракена» заняли больницу в Харькове
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На территории городской клинической больницы № 7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона “Кракен”», - сказал он.

Мизинцев обратил внимание на то, что всех пациентов, которые в момент прихода украинских националистов находились в больнице на лечении, боевики выгнали, несмотря на их состояние здоровья.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали о драке с командирами в нацбате. В результате стычки с последующей перестрелкой было убито шесть боевиков «Кракена».

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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