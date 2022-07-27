ВВС США направили на польскую тактическую авиабазу Ласк истребители пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает Insider.

По данным издания, самолеты предназначены для «воздушной защиты» страны от «российских угроз». Замначальника оперативного штаба Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе бригадный генерал Кристоф Плиет заявил, что цель миссии - «сдержать и защитить от любой возможной российской агрессии»

Отмечается, что численность самолетов - около десятка. Они направляются с британской авиабазы Лейкенхит, куда прибыли с Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Ранее сообщалось, что в Польшу были направлены истребители F-15.