ВВС США направили на польскую тактическую авиабазу Ласк истребители пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает Insider.
По данным издания, самолеты предназначены для «воздушной защиты» страны от «российских угроз». Замначальника оперативного штаба Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе бригадный генерал Кристоф Плиет заявил, что цель миссии - «сдержать и защитить от любой возможной российской агрессии»
Отмечается, что численность самолетов - около десятка. Они направляются с британской авиабазы Лейкенхит, куда прибыли с Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Ранее сообщалось, что в Польшу были направлены истребители F-15.
Кроме того, Польша решила закупить 48 южнокорейских учебно-боевых самолета FA-50 для замены устаревших советских истребителей Су-22, которые находятся на вооружении ВВС Польши.