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8 минут назад

США направили в Польшу истребители F-22 Raptor для защиты от "российской угрозы"

Газета.Ru

ВВС США направили на польскую тактическую авиабазу Ласк истребители пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает Insider.

По данным издания, самолеты предназначены для «воздушной защиты» страны от «российских угроз». Замначальника оперативного штаба Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе бригадный генерал Кристоф Плиет заявил, что цель миссии - «сдержать и защитить от любой возможной российской агрессии»

Отмечается, что численность самолетов - около десятка. Они направляются с британской авиабазы Лейкенхит, куда прибыли с Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Ранее сообщалось, что в Польшу были направлены истребители F-15.

Кроме того, Польша решила закупить 48 южнокорейских учебно-боевых самолета FA-50 для замены устаревших советских истребителей Су-22, которые находятся на вооружении ВВС Польши.

Армия,Видео,НАТО,
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