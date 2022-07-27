Ростех представит свои новейшие беспилотники

Госкорпорация «Ростех» представит свои передовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдёт в августе. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Предприятия Ростеха создают широкую линейку летательных аппаратов, способных решать различные задачи. Гражданские БПЛА используются для аэрофотосъемки, разведывательных работ, в том числе в условиях Арктики, мониторинга лесных пожаров. Сегодня беспилотники могут не только собирать геопространственную информацию, но и автономно доставлять грузы. В условиях спецоперации успешно показывают себя дроны-камикадзе. Передовые разработки Ростеха в области БПЛА мы покажем на предстоящем форуме "Армия"», – сообщили в госкорпорации.
Кроме того, «Ростех» опубликовал видеоролик с демонстрацией различных возможностей своих БПЛА.
Напомним, что ранее «Ростех» продемонстрировал работу российских комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам.