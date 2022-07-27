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58 минут назад

Американские авианосцы двигаются к Тайваню

Елена Прошина

Китайские СМИ сообщают, что ударная группа авианосцев ВМС США движется в сторону Тайваня. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

Американские авианосцы двигаются к Тайваню
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Направление боевых кораблей связывают с запланированным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ещё несколько недель назад флот США сообщал, что в Южно-Китайском море действует специальная группа по обеспечению безопасности на море. По имеющимся данным, речь идёт об авианосце «Рональд Рейган», который вместе со своей боевой группой покинул Сингапур. Точка назначения флота не называется, но аналитики сообщают, что корабли двигаются в сторону Тайваньского залива.

CNN: в Белом доме предупредили спикера Пелоси о рисках посещения Тайваня

Напомним, что возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань вызывает заметное недовольство со стороны КНР. Официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй предупредил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

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