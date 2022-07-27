Американские авианосцы двигаются к Тайваню

Китайские СМИ сообщают, что ударная группа авианосцев ВМС США движется в сторону Тайваня. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

Направление боевых кораблей связывают с запланированным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ещё несколько недель назад флот США сообщал, что в Южно-Китайском море действует специальная группа по обеспечению безопасности на море. По имеющимся данным, речь идёт об авианосце «Рональд Рейган», который вместе со своей боевой группой покинул Сингапур. Точка назначения флота не называется, но аналитики сообщают, что корабли двигаются в сторону Тайваньского залива.