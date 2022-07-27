В Пентагоне оценили «Сармат»

Ричард отметил, что РФ тестирует все больше вооружений и в ближайшее время США могут «увидеть хит-парад из трех новых систем». В частности, он обратил внимание на «Сармат», назвав ракету «чертовски хорошей штукой».

Стоит отметить, что на Западе российский аппарат прозвали «Сатана 2.0», а в СМИ неоднократно отмечали его техническое превосходство над американским вооружением. Особенность «Сармата» заключается в возможности поражения любого континента на Земле через любой полюс. Во время первых испытаний ракета пролетела 6000 километров до полигона Кура.