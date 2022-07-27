В Пентагоне оценили «Сармат»

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» «чертовски хорошая штука». Такую оценку российскому аппарату дал глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард. Его слова приводит «РИА Новости».
Ричард отметил, что РФ тестирует все больше вооружений и в ближайшее время США могут «увидеть хит-парад из трех новых систем». В частности, он обратил внимание на «Сармат», назвав ракету «чертовски хорошей штукой».
Стоит отметить, что на Западе российский аппарат прозвали «Сатана 2.0», а в СМИ неоднократно отмечали его техническое превосходство над американским вооружением. Особенность «Сармата» заключается в возможности поражения любого континента на Земле через любой полюс. Во время первых испытаний ракета пролетела 6000 километров до полигона Кура.
На данный момент «Сармат» готовят к повторным тестам.