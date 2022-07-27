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1 час назад

Силы ДНР возобновили наступление на Авдеевку

Lenta.ru

Силы Донецкой народной республики (ДНР) возобновили наступление на Авдеевку. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Ведем сейчас активную фазу наступления на населенный пункт Пески. (...) Противник дает понять, что он не в состоянии наш натиск удерживать», — рассказал командир подразделения 11-го полка ДНР с позывным Малой.

Отмечается, что именно возобновление штурма Песков может стать решающим в окружении Авдеевки и образовании котла.

Сообщается о массированных ударах по силам ВСУ в Авдеевке

Ранее заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы ДНР подавили две огневые точки Вооруженных сил Украины — в Авдеевке и Курдюмовке. Он добавил, что силами республики были уничтожены одна реактивная система залпового огня «Град» и две гаубицы ВСУ.

Армия,Видео,Эдуард Басурин,
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