В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
54 минуты назад

Германия пообещала поставить Украине ПВО IRIS-T к концу года

Lenta.ru

Правительство Германии обещает поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже к концу этого года. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, пишет Bild.

Германия пообещала поставить Украине систему противовоздушной обороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министерство обороны Германии пояснило, что пока речь идет о поставке только одного ракетного комплекса. Это связывают с ограниченными мощностями военной промышленности, сокращавшейся в последние годы.

Ранее правительство ФРГ также одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Компании Krauss-Maffei Wegmann выдали разрешение на поставку самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 13 июля.

Армия,В мире,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители