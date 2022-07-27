В ЛНР сообщили о возможном наличии на Украине ракет дальностью 300 км

«По всей вероятности, на территорию Украины были завезены ракеты большей дальности - это 300 км. Но они их еще не используют и не бьют. Возможно, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Соединенных Штатов, чтобы использовать эти ракеты», – заявил Виталий Киселев.