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19 минут назад

Власти ЛНР не исключают, что у Украины могут быть ракеты дальностью 300 километров

Елена Прошина

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что на территорию Украины могли быть завезены ракеты дальностью 300 километров. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В ЛНР сообщили о возможном наличии на Украине ракет дальностью 300 км
Фото: Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны Украины

«По всей вероятности, на территорию Украины были завезены ракеты большей дальности - это 300 км. Но они их еще не используют и не бьют. Возможно, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Соединенных Штатов, чтобы использовать эти ракеты», – заявил Виталий Киселев.

Напомним, что ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС нанесли удар по одному из складов ВСУ, в котором находились около 100 ракет к поставляемой из США РСЗО HIMARS.

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