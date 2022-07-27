В Кремле раскрыли планы на совместное с Турцией производство Bayraktar

Планы совместного производства беспилотников Bayraktar остаются актуальной темой для России и Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, военно-техническое сотрудничество между странами постоянно находится на повестке дня.
«Сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — сказал Песков.
Представитель Кремля также добавил, что эта тема будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Раджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее Эрдоган заявил о намерении наладить сотрудничество с производителем беспилотников Bayraktar в Турции. Он также сообщил о желании Арабских Эмиратов также создать производство турецких дронов у себя в стране.