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1 час назад

В Кремле раскрыли планы на совместное с Турцией производство Bayraktar

Елена Прошина

Планы совместного производства беспилотников Bayraktar остаются актуальной темой для России и Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле раскрыли планы на совместное с Турцией производство Bayraktar
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, военно-техническое сотрудничество между странами постоянно находится на повестке дня.

«Сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что эта тема будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Раджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил о намерении наладить сотрудничество с производителем беспилотников Bayraktar в Турции. Он также сообщил о желании Арабских Эмиратов также создать производство турецких дронов у себя в стране.

Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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