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51 минуту назад

Филиппины отказались покупать у России вертолеты Ми-17 из-за США

Елена Прошина

Власти Филиппин отменили сделку о покупке у России 16 военно-транспортных вертолетов Ми-17. Такое решение было принято из-за боязни возможных санкций США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Филиппины отказались покупать у России вертолеты Ми-17 из-за США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам бывшего министра обороны страны Дельфина Лоренсана, США могли резко отреагировать на сделку. При этом Вашингтон знал об отмене покупки и предложил свои аналогичные вертолеты для военных нужд страны.

«Мы могли столкнуться с санкциями», – заявил экс-министр.

Ранее сообщалось, что Филиппины намерены приобрести у России 17 вертолетов Ми-17. Контракт на 1,7 млрд филиппинских песо был подписан в ноябре 2021 года, а в январе 2022 была сделана предоплата. При этом еще в марте этого года Манила не собиралась отказываться от сделки, несмотря на антироссийские санкции.

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