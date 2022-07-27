Филиппины отказались покупать у России вертолеты Ми-17 из-за США

Власти Филиппин отменили сделку о покупке у России 16 военно-транспортных вертолетов Ми-17. Такое решение было принято из-за боязни возможных санкций США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.
По словам бывшего министра обороны страны Дельфина Лоренсана, США могли резко отреагировать на сделку. При этом Вашингтон знал об отмене покупки и предложил свои аналогичные вертолеты для военных нужд страны.
«Мы могли столкнуться с санкциями», – заявил экс-министр.
Ранее сообщалось, что Филиппины намерены приобрести у России 17 вертолетов Ми-17. Контракт на 1,7 млрд филиппинских песо был подписан в ноябре 2021 года, а в январе 2022 была сделана предоплата. При этом еще в марте этого года Манила не собиралась отказываться от сделки, несмотря на антироссийские санкции.