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30 минут назад

На Украине сообщили о гибели майора ВСУ Кукурбы

Lenta.ru

Стало известно о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Кукурбы. Об этом сообщает украинское издание Telegraf со ссылкой на Нижневербижскую сельскую Раду.

На Украине сообщили о гибели майора ВСУ Кукурбы
Фото: Пресс-служба Президента УкраиныПресс-служба Президента Украины

Уточняется, что майор погиб, «защищая небо Украины». В апреле 2022 года ему было присвоено звание Героя Украины.

24 июля депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил о гибели командира 28-й одесской бригады Виталия Гуляева. По словам Гончаренко, полковник участвовал в боях еще с 2014 года, а командиром бригады, дислоцированной в Одессе, стал в сентябре 2021-го.

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Ранее стало известно о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины. Об этом СМИ рассказал командир отряда иностранцев сил специальных операций территориальной обороны ВСУ Руслан Мирошниченко.

Армия,Руслан Мирошниченко,Виталий Гуляев,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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