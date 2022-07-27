На Украине сообщили о гибели майора ВСУ Кукурбы

Стало известно о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Кукурбы. Об этом сообщает украинское издание Telegraf со ссылкой на Нижневербижскую сельскую Раду.

Фото: Пресс-служба Президента Украины Пресс-служба Президента Украины

Уточняется, что майор погиб, «защищая небо Украины». В апреле 2022 года ему было присвоено звание Героя Украины.

24 июля депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил о гибели командира 28-й одесской бригады Виталия Гуляева. По словам Гончаренко, полковник участвовал в боях еще с 2014 года, а командиром бригады, дислоцированной в Одессе, стал в сентябре 2021-го.