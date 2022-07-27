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1 час назад

Минобороны РФ назвало потери ВСУ в Николаеве

Алиса Селезнёва

В результате высокоточных ударов по пунктам дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории бывшего завода «Николаевстройтранс» уничтожено около 200 военнослужащих и более 20 единиц техники. Об этом заявило Минобороны России.

Минобороны РФ назвало потери ВСУ в Николаеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», - пояснили в ведомстве.

Также, по данным военного ведомства России, в районе Артемовска «полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», а высокоточный удар по командному пункту в районе Новомихайловки привел к утрате боеспособности 53-ей механизированной бригады ВСУ.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили об уничтожении на Украине четырех пусковых установок HIMARS и одной транспортно-заряжающей машины, которые были переданы Киеву Вашингтоном.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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