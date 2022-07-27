В Минобороны сообщили об уничтожении украинского склада со 100 ракетами к HIMARS

Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС нанесли удар по одному из складов ВСУ, в котором находились около 100 ракет к поставляемой из США РСЗО HIMARS.

«По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США. Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты», — заявил Конашенков.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что прошедший в ночь на среду, 27 июля, обстрел был одной из самых мощных ракетных атак ВСУ.