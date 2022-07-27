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1 час назад

В Минобороны заявили, что ВКС уничтожили склад со 100 ракетами к HIMARS

Газета.Ru

Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС нанесли удар по одному из складов ВСУ, в котором находились около 100 ракет к поставляемой из США РСЗО HIMARS.

В Минобороны сообщили об уничтожении украинского склада со 100 ракетами к HIMARS
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США. Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты», — заявил Конашенков.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что прошедший в ночь на среду, 27 июля, обстрел был одной из самых мощных ракетных атак ВСУ.

Американская РСЗО HIMARS, применяемая ВСУ, стреляет так называемыми «пакетами» — сменными блоками реактивных снарядов, которые позволяют быстро перезарядить установку и продолжать огонь. По словам Стремоусова, по Херсону было выпущено 36 ракет.

Армия,Кирилл Стремоусов,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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