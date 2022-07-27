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30 минут назад

В Херсоне заявили, что прошедший ночью обстрел был одной из самых мощных атак ВСУ

Газета.Ru

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что прошедший в ночь на среду, 27 июля, обстрел был одной из самых мощных ракетных атак ВСУ, сообщает "Первый канал".

"Это была одна из мощнейших атак ВСУ"
Фото: ТАССТАСС

"Есть точная информация. Было выпущено 3 пакета, в общей сложности это 36 ракет. Понятно, что большую часть ракет ПВО сбило, но на самом деле это была одна из мощнейших ракетных атак, которая была нанесена по Херсонской области", - заявил Стремоусов.

Американская РСЗО HIMARS, применяемая ВСУ, стреляет так называемыми "пакетами" - сменными блоками реактивных снарядов, которые позволяют быстро перезарядить установку и продолжать огонь.

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Попытка обстрела произошла в 22:55 мск. В Херсоне прогремела серия взрывов. В ответ сработала российская ПВО.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост вновь подвергся обстрелу с украинской стороны из РСЗО HIMARS, в результате путепровод будет полностью перекрыт для движения транспорта. В результате атаки дорожное полотно моста пострадало, однако сам мост не разрушен.

Армия,Кирилл Стремоусов,Первый канал,
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