"Это была одна из мощнейших атак ВСУ"

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что прошедший в ночь на среду, 27 июля, обстрел был одной из самых мощных ракетных атак ВСУ, сообщает "Первый канал".
"Есть точная информация. Было выпущено 3 пакета, в общей сложности это 36 ракет. Понятно, что большую часть ракет ПВО сбило, но на самом деле это была одна из мощнейших ракетных атак, которая была нанесена по Херсонской области", - заявил Стремоусов.
Американская РСЗО HIMARS, применяемая ВСУ, стреляет так называемыми "пакетами" - сменными блоками реактивных снарядов, которые позволяют быстро перезарядить установку и продолжать огонь.
Попытка обстрела произошла в 22:55 мск. В Херсоне прогремела серия взрывов. В ответ сработала российская ПВО.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост вновь подвергся обстрелу с украинской стороны из РСЗО HIMARS, в результате путепровод будет полностью перекрыт для движения транспорта. В результате атаки дорожное полотно моста пострадало, однако сам мост не разрушен.