"Это была одна из мощнейших атак ВСУ"

"Есть точная информация. Было выпущено 3 пакета, в общей сложности это 36 ракет. Понятно, что большую часть ракет ПВО сбило, но на самом деле это была одна из мощнейших ракетных атак, которая была нанесена по Херсонской области", - заявил Стремоусов.