В Харьковской области и на Донбассе российские солдаты завладели большим количеством стрелкового оружия и снаряжения ВСУ. В том числе трофеями военнослужащих стали украинские снайперские винтовки Ukrop UAR-10 под патрон НАТО 7,62х51 мм.
Как сообщает ТАСС, снайперские подразделения Народной милиции ЛНР и российской армии сразу начали использовать трофейное оружие против иностранных наемников и украинских националистов. Опыт применения признан "успешным и эффективным".
"В боях винтовки зарекомендовали себя достаточно хорошо, главное - все зависит от опыта и профессионализма стрелка", - сообщает собеседник информационного агентства.
Некоторые проблемы возникли при использовании оптических прицелов украинского производства, однако они были оперативно устранены.
Напомним, что полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10 разработана на основе американской винтовки AR-10. Оружие создано под патрон НАТО 7,62х51 мм. Длина винтовки составляет от 103 до 124 сантиметров, масса - около пяти килограммов. UAR-10 оснащается хромированным стволом с ресурсом до 7000 выстрелов. Заявленная дальность прицельной стрельбы составляет 1200 метров, скорострельность - 21 выстрел в минуту.