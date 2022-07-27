В Харьковской области и на Донбассе российские солдаты завладели большим количеством стрелкового оружия и снаряжения ВСУ. В том числе трофеями военнослужащих стали украинские снайперские винтовки Ukrop UAR-10 под патрон НАТО 7,62х51 мм.

Фото: VoidWanderer / wikipedia.org VoidWanderer / wikipedia.org

Как сообщает ТАСС, снайперские подразделения Народной милиции ЛНР и российской армии сразу начали использовать трофейное оружие против иностранных наемников и украинских националистов. Опыт применения признан "успешным и эффективным".

"В боях винтовки зарекомендовали себя достаточно хорошо, главное - все зависит от опыта и профессионализма стрелка", - сообщает собеседник информационного агентства.

Некоторые проблемы возникли при использовании оптических прицелов украинского производства, однако они были оперативно устранены.