Росгвардия обнаружила в ЛНР 10 брошенных танков и бронемашин ВСУ

Спецназ Росгвардии обнаружил танки и бронемашины ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в освобожденном от противника районе Луганской Народной Республики спецназовцы Росгвардии обнаружили 12 танков и БМП-2, брошенных отступающими подразделениями ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бронетехника имела повреждения, а при досмотре бронемашин росгвардейцы изъяли пять 12,7-миллиметровых пулеметов "Утес", более 100 гранат к 40-мм автоматическому гранатомету иностранного производства CR16, патроны различного калибра к стрелковому оружию.