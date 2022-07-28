В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Росгвардия обнаружила в ЛНР более 10 брошенных танков и бронемашин ВСУ

ТАССиещё 3

Спецназ Росгвардии обнаружил танки и бронемашины ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардия обнаружила в ЛНР 10 брошенных танков и бронемашин ВСУ
Фото: ReutersReuters

"При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в освобожденном от противника районе Луганской Народной Республики спецназовцы Росгвардии обнаружили 12 танков и БМП-2, брошенных отступающими подразделениями ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бронетехника имела повреждения, а при досмотре бронемашин росгвардейцы изъяли пять 12,7-миллиметровых пулеметов "Утес", более 100 гранат к 40-мм автоматическому гранатомету иностранного производства CR16, патроны различного калибра к стрелковому оружию.

Армия,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители