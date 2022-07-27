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1 час назад

Марочко: тактика ВСУ против ПВО союзных сил перестала работать

Lenta.ruиещё 2

Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) по прорыву систем противовоздушной обороны (ПВО) союзных сил испытывает проблемы. Об этом в своем Telegram-канале заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

В ЛНР объяснили проблемы в тактике ВСУ
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины) опубликовали кадры тройного залпа баллистическим ракетным комплексом "Точка-У", тем самым раскрыв свою стратегию прорыва наших ПВО», — сказано в сообщении офицера.

В видео показано, как две ракеты идут одна за одной, после чего третья запускается с задержкой.

Марочко объяснил, что такими действиями украинские военные рассчитывали создать определенные трудности для ПВО союзных сил, однако такая тактика перестала работать.

Армия,Андрей Марочко,
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