Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) по прорыву систем противовоздушной обороны (ПВО) союзных сил испытывает проблемы. Об этом в своем Telegram-канале заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины) опубликовали кадры тройного залпа баллистическим ракетным комплексом "Точка-У", тем самым раскрыв свою стратегию прорыва наших ПВО», — сказано в сообщении офицера.

В видео показано, как две ракеты идут одна за одной, после чего третья запускается с задержкой.